Чем можно заразиться от голубей?

Руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков, объяснил, почему опасно трогать и кормить голубей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голуби могут быть переносчиками блох, клещей и опасных инфекций, изначально не связанных с птицами. Например, заражение человека орнитозом может грозит развитием неврологических нарушений и неврозами.

"Когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть и в дыхательные пути тоже. Как раз орнитоз передается именно таким путем", - предупредил врач.

Специфических мер профилактики после контакта с птицами не требуется, достаточно соблюдать правила личной гигиены и чаще мыть руки. Если голуби облюбовали балкон, то стоит промыть его дезинфицирующими средствами.