Названы продукты, полезные для гипертоников

Регулярное употребление свежих овощей, сухофруктов и травяных чаев поможет в борьбе с гипертонией, сообщил в беседе с "Газетой. Ru" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Людям, страдающим от перепадов артериального давления и гипертонии, стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием магния и калия и исключить излишне соленую пищу.

"В первую очередь нужно обратить внимание на травяные чаи, сухофрукты, практически все свежие сезонные ягоды и фрукты. Это не значит, что вы пошли, съели и давление упало, нет. Но если употреблять эти продукты в пищу регулярно, исключая излишки натрия, то гипертонией будет легче управлять и справляться с приступами", - сообщил врач.

Гинзбург такие порекомендовал чаще есть листовую зелень, укроп и петрушку.

"Вся листовая зелень богата витамином К, имеет мягкое мочегонное действие, что снижает нагрузку на сосуды, китайская капуста, шпинат, все это обязательно нужно есть гипертоникам", - рассказал диетолог.