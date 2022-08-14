Что делать при резком скачке давления?

Резкий скачок артериального давления может привести к сосудистой катастрофе, угрожающей жизни человека, рассказала в своем Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гипертонический криз может закончиться инсультом и очень опасен, при этом человек может не подозревать о том, что у него резко поднялось давление. Насторожить должны не только значения тонометра, но и внезапно возникшая слабость, тошнота, онемение конечностей и ухудшение зрения.

"Если вы подозреваете у себя или близкого гипертонический криз, то нужно уйти в прохладное помещение, лечь в удобной позе, снять давящую одежду, выпить любой снижающий давление препарат. Если через час после оказания первой помощи давление не снизилось, тут уже ждать опасно - вызывайте "скорую", - предупредила врач.

После нормализации давления в плановом порядке обязательно нужно обратиться к лечащему врачу для возможной коррекции терапии.

Специалист отметила, что резкий и однократный подъем давления, как правило, вызван эмоциональным перенапряжением, но если гипертония мучает регулярно, то это опасный признак, требующий немедленного лечения.