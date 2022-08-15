Названы продукты, снижающие иммунитет

Иммунная защита организма может ослабляться из-за употребления определенных продуктов, в период роста заболеваемости вирусными инфекциями их лучше исключить из рациона, сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для укрепления иммунитета необязательно пить дорогостоящие витамины и БАДы, достаточно исключить из рациона продукты с высоким содержанием добавленного сахара.

"Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям", - предупредила врач.

Серьезный удар по иммунитету также наносит употребление алкогольных напитков, любой, даже легкий алкоголь, увеличивает нагрузку на печень и сердце, но и снижает активность иммунных клеток.