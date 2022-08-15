Шведские медики восстановили зрение человека с помощью свиной кожи

Шведские ученые создали имплант для роговицы, сделанный из свиной кожи. Статья об этом опубликована в Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роговица - это наружная оболочка глаза, прозрачная ткань. Ее основной компонент - роговичные тельца, состоящие из коллагена. Аналогичные молекулы есть в составе кожи человека и животных, и потому ученые из Линчёпингского университета решили сделать искусственный заменитель роговичной ткани из кожи свиньи. Для этого годятся кожаные обрезки, дешевый побочный продукт индустрии.

Для этого авторы стабилизировали свободные молекулы коллагена, в результате чего образовался прочный и прозрачный материал, который может выдерживать имплантацию в глаз. В отличие от роговиц живых доноров со сроком хранения в две недели, биоинженерные роговицы могут храниться до двух лет перед использованием.

В тестировании имплантата и нового метода приняли участие двадцать пациентов из Ирана и Индии. Операции прошли без осложнений, ткань зажила быстро. Лечение иммуносупрессивными глазными каплями в течение восьми недель смогло предотвратить отторжение имплантата. В течение двух лет после операции ни у кого из них не возникло осложнений.