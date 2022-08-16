Гематолог перечислил опасные признаки нарушения кровообращения

Кровообращение может ухудшаться из-за недостаточно эффективной работы сердца и спазмов сосудов, это влечет за собой серьезные негативные последствия для здоровья человека, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-гематолог Андрей Новицкий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кровообращение - один из самых важный процессов в организме человека. Кровь переносит кислород, который необходим для питания наших внутренних органов, сбои этого процесса могут грозить катастрофическими последствиями вплоть до смерти.

"При проблемах с кровообращением пациенты жалуются, что у них часто или постоянно мерзнут руки и ноги. Все это как раз говорит о том, что нарушена циркуляция на дистальных отделах верхних и нижних конечностей. В тяжелых случаях могут быть даже изменения на коже, так называемые атрофические язвы - они появляются на голени. Некоторые страдают от флебита и тромбофлебита", - рассказал врач.

Особенно опасно нарушение кровообращения во время беременности. Это провоцирует задержку роста и развития плода, грозит отслойкой плаценты. Если кровоток замедлен, человек может страдать от приступов головной боли и проблем с памятью.

Для того, чтобы улучшить кровообращение, в конечностях стоит держать их в тепле, помогают походы в сауну или баню.