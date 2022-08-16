Зачем иммунные клетки «разговаривают» сами с собой?

Работа медиков из Монреальского института клинических исследований, опубликованная в журнале Science Immunology, показала, что клетки способны "разговаривать" сами с собой, тем самым улучшая иммунный ответ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, авторы исследования продемонстрировали на мышиной модели, что некоторые клетки обладают как рецепторами (CD2), так и лигандами (CD48, CD58). Такие клетки, способные общаться сами с собой, и есть у человека.

Рецепторы, расположенные на поверхности клеток, способны распознавать лиганды на поверхности соседних клеток. Это позволяет двум клеткам обмениваться информацией, необходимой для реагирования на изменения в окружающей среде, что приводит к защитному ответу иммунной системы.

"Данный тип клеточного монолога необходим для нормального функционирования иммунной системы в ответ на вирусы и раковые заболевания. Данная способность, безусловно, может быть усилена препаратами для улучшения иммунного ответа", - отметили ученые.