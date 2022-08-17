Как ухаживать за выгоревшими на солнце волосами?

После отдыха на морском побережье, волосы часто становятся ломкими и сухими, как вернуть им здоровый вид рассказал трихолог Георгий Абрамов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пребывание на открытом солнце негативно влияет на состояние волос, при этом подвергать их химическому воздействию, чтобы вернуть здоровый вид большая ошибка. Выгоревшие волосы ни в коем случае нельзя окрашивать, выпрямлять или завивать с помощью плойки, это нанесет им еще больший вред.

"Нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также хорошо для волос поделать восстанавливающие маски три-четыре раза с интервалом в 10-14 дней. Потом нужно подстричь кончики и, когда волосы примут надлежащий вид, можно уже краситься в любой другой цвет", - рассказал специалист.

Трихолог также развеял популярный миф о том, что перед мытьем волос необходимо нанести на них кондиционер. В этом нет никакого смысла, считает врач, качество волосяных фолликулов от процедуры не улучшится.