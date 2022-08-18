Диетолог объяснила потенциальную опасность избытка овощей в рационе

Избыток овощей в рационе может спровоцировать расстройство пищеварения, заявила российский врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова. Она объяснила, как скорректировать рацион для поддержания здоровья и молодости на долгие годы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик рассказала, что слишком большое количество растительной пищи может представлять потенциальную опасность для хорошего самочувствия. По ее словам, подобный рацион может вызвать комплекс проблем в работе желудочно-кишечного тракта, в частности, расстройство пищеварения и даже диарею.

Вместо этого Филиппова рекомендовала питаться сбалансированно и разнообразно, не зацикливаясь на определенных продуктах. Для поддержания молодости и здоровья в рационе должна присутствовать пища с высоким содержанием антиоксидантов - например, зелень.

"Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз-таки за счет большого количества эфирных масел, флавоноидов содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества", - дала совет диетолог.

Помимо употребления свежих овощей и зелени, она отметила важность включения в рацион продуктов, богатых полиненасыщенными кислотами. Они содержатся в первую очередь в жирных сортах рыбы: семге, сардинах, горбуше, скумбрии, форели. Также для стабилизации уровня холестерина, а значит, профилактики атеросклероза необходимо употреблять в пищу в умеренных количествах оливковое, кунжутное масла или масло из тыквенных семечек, заключила Филиппова.