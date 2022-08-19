Врач предостерегла от переедания яблок

Чрезмерная любовь к яблокам может привести к нарушению обмена веществ, появлению лишнего веса и обострению различных хронических заболеваний

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила в интервью врач-диетолог Римма Мойсенко.

Несмотря на всю пользу яблок для организма, злоупотреблять ими не стоит, в плодах слишком много фруктозы, которая излишне нагружает печень. Если переесть яблок, могут обостриться хронические заболевания.

"Это может привести к формированию новых или усугублению уже имеющихся хронических заболеваний. В первую очередь речь идет о нарушении метаболических процессов, связанных с углеводным обменом", - рассказала врач.

Здоровый человек может съедать в день не более трех яблок, людям с сахарным диабетом употребление этого фрукта может быть противопоказано.