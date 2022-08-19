Кому нельзя есть гематоген?

Сладкий батончик из аптеки практически не приносит пользы организму, сахар и сгущенка, которые добавляют в гематоген мешают усвоению железа, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Марат Фаррахов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, гематоген, который сейчас продается в аптеках сильно отличается от того, что был в продаже еще 20 лет назад. Для улучшения вкуса производители добавляют в него слишком много искусственных подсластителей, а сам батончик покрывают шоколадом.

Эти добавки препятствуют усвоению железа организмом и делают гематоген практически бесполезным. Такое лакомство можно есть не всем.

"Есть гематоген не стоит при аллергии на белок, язвенной болезни желудка, ожирении и сахарном диабете", - предупредил врач.

Гематоген нельзя использовать как лекарство от анемии, он подойдет как средство профилактики потери железа и не более.