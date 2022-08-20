Названа главная опасность бекона

Регулярное употребление бекона может привести к развитию онкологических заболеваний, проблем с сердцем и сосудами, сообщила URA.Ru врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передает Day.Az.

В беконе содержится слишком много соли, которая задерживает воду в организме, провоцирует отеки и негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Особенно вреден бекон для людей с заболеваниями почек и гипертонией.

"Также в беконе содержится большое количество консервантов и при жарке выделяются канцерогены, которые наносят огромный урон нашему организму. Поэтому потребление бекона в неограниченных количествах может привести к проблемам с желудком, кишечником и даже спровоцировать онкологию", - рассказала врач.

Специалист отметила, что бекон категорически противопоказан детям и взрослым с проблемами пищеварения. Без вреда для здоровья можно употреблять не более двух кусочков бекона дважды в неделю.