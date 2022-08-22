В России рассказали о более тяжелой мутации коронавируса

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что в будущем, возможно, появится более тяжелая мутация вируса. По его мнению, это может произойти из-за того, что гибрид штаммов COVID-19 "дельта" и "омикрон" (дельтакрон) показывает большой потенциал изменчивости вируса, передает Day.Az.

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости коронавируса очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", - сказал он.

По словам Гинцбурга, сам по себе "дельтакрон" не опасен, он может и не обладать эпидемиологическим потенциалом".

Перед началом нового эпидемического сезона микробиолог призвал российских граждан пройти ревакцинацию.