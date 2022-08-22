Врач объяснила, кому нельзя принимать ванну
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Горячие ванны расслабляют нервную систему, ускоряют обмен веществ, способствуют снижению веса, но принимать их можно не всем, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Вера Сухова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слишком частый прием горячих ванн смывает с кожи защитный слой, способствует ее пересушиванию, провоцирует процесс старения. При некоторых заболеваниях ванны категорически противопоказаны.

"Горячие ванны не рекомендуются людям со следующими диагнозами: болезни сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, беременность - со второго триместра, сахарный диабет, миома матки, киста яичника", - предупредила врач.

Прием ванны должен длиться не дольше 20 минут при температуре воды не выше 38 градусов, после ванны необходимо выпить стакан воды для восстановления баланса жидкости в организме.