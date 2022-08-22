Названы четыре вида головной боли

Семейный врач Валентин Шишкин в беседе с Ura.ru назвал четыре вида головной боли, которые может испытывать человек по тем или иным причинам, передает Day.Az.

"У нас существует международная классификация головной боли. В которую входит четыре группы головной боли. Первая - мигрени, вторая - головные боли напряжения, третья - это кластерная головная боль, четвертая - вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся", - рассказал специалист.

Мигрень, по его словам, чаще всего является генетически опосредованной проблемой. Он отметил, что она может быть спровоцирована длительными мерцающими или шумовыми нагрузками или стрессом. Боль напряжения является самой распространенной, пояснил он. Она может возникнуть по ряду причин, включая длительное использование гаджетов, вождение автомобиля, или работу за компьютером, поскольку человек долго находится в одной позе, тем самым вызывая напряжение мышц и связок апоневроза.

В третью группу входят кластерные боли, добавил медик. На них, как правило, жалуются мужчины, а возникают они чаще всего в ночное время суток, заявил врач. Проявляются в виде боли в глазу и головной боли с одной стороны. Вторичные головные боли являются самыми редкими. "Они связаны с опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или являются симптомом острых вирусных инфекций", - заключил Шишкин.