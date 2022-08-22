Вакцины от COVID-19 повышают риск развития миокардита у молодых мужчин

Британские медики выяснили, что у молодых мужчин риск развития миокардита (воспаления сердца) учащается после вакцинации. Работа опубликована в журнале Circulation. О результатах в понедельник сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



Миокардит - воспаление сердечной мышцы (миокарда). Он может снизить способность сердца перекачивать кровь, вызвать боль в груди, одышку и учащенное или нерегулярное сердцебиение. В прошлом году, израильские ученые выяснили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna иногда вызывают это заболевание.



По этой причине исследователи решили выяснить, как на состояние сердца влияют мРНК-вакцины от COVID-19 и перенесенная инфекция. Для этого они проанализировали информацию о 42,8 млн людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Из них 21,2 млн получили 3 дозы, а 5,9 млн переболели SARS-CoV-2 до или после вакцинации. Миокардит при этом обнаружили у 2861 людей.



В среднем, риск появления воспаления сердца среди женщин был выше после болезни, чем после приема вакцин. То же относится и к пожилым мужчинам. Однако исследователи обнаружили, что после приема любой мРНК-вакцины, риск развития миокардита у мужчин моложе 40 лет был выше, чем после перенесенной инфекции. Эта вероятность также была выше после получения двух доз вакцины Moderna по сравнению с риском после заражения COVID-19.



По мнению исследователей, это необходимо учитывать при проработке стратегий вакцинации и оценке побочных эффектов от прививок.