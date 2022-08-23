В центре Гамалеи адаптировали «Спутник V» к штаммам «дельта» и «омикрон»

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении у "Газеты.Ru", передает Day.Az.

Отмечается, что новый вариант вакцины от COVID-19 создан с учетом особенностей штаммов "дельта" и "омикрон". Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте Омикрона BA5, но отсутствует в варианте ВА1.

В релизе говорится, что новая версия вакцины является наиболее перспективным вариантом "Спутника V", который лучше адаптирован к новым штаммам, чем аналогичный препарат, скомбинированный против исходного (уханьского) штамма и Омикрона.

Подчеркивается, что адаптированный препарат обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом Омикрон BA5.

Сообщается, что текущая версия вакцины "Спутник V" продолжает показывать отличные результаты, предотвращая госпитализации и летальные исходы, но новая версия вакцины, по словам специалистов, позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.

Также упоминается, что "Спутник V" стал наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире.