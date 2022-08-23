Социологи выяснили, как отказ от завтрака влияет на психику детей

Дети и подростки, которые не завтракают дома, имеют проблемы с психосоциальным здоровьем, говорится в работе социологов из Университета Кастилии-Ла-Манчи, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа ученых проанализировала данные Национального исследования здоровья Испании за 2017 год, которые включали информацию о привычках, связанных с завтраком, и о психосоциальном здоровье детей. Всего ученые проанализировали анкеты 3772 жителей Испании в возрасте от четырех до 14 лет.

Ученые обнаружили, что завтрак вдали от дома имеет почти такие же негативные последствия, как и полное отсутствие приема пищи.

Результаты также показали, что кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, злаковые продукты и выпечка были связаны с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем. Яйца, сыр и ветчина были связаны с более высоким риском возникновения психосоциальных проблем.

"Тот факт, что завтрак вдали от дома связан с более серьезными психосоциальными проблемами, является новым аспектом нашего исследования. Наши результаты подтверждают, что важно не только продвигать завтрак как часть здорового образа жизни, но и обращать внимание на то, что его следует есть дома", - заявили исследователи.

Ученые также рекомендуют употреблять в пищу завтрак, включающий молочные продукты, злаки, и сводящий к минимуму продукты животного происхождения с высоким содержанием холестерина. Это нужно для предотвращения психосоциальных проблемы со здоровьем у детей.