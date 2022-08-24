Как вернуть обоняние после коронавируса

Специалисты из Канады провели исследование и выявили шесть генов, воздействуя на которые можно вылечить потерю обоняния. Медики заявляют, что точного метода лечения борьбы с нарушением обоняния пока нет, при этом оно одно из самых известных проявлений коронавирусной инфекции, передает Day.Az.

Сейчас для коррекции работы каждого найденного гена в отдельности медикаменты уже произведены и они действуют. Следующий этап - создать общее лекарственное средство на их основе.

"Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок", - делятся ученые в статье.

Многие после перенесенного коронавируса пытаются вылечиться "обонятельными тренировками", а также пьют горсть витаминов, но не всегда они действенны. Врач-невролог "Гута Клиник" Александра Толстенева считает, что потеря обоняния - сопутствующий симптом не только COVID-19, но и болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции, последствий черепно-мозговых травм и опухолей.

"За методом воздействия на белки-мишени большое будущее. Такой подход уже успешно используется в таргетной терапии при онкологии. И я уверена, мы скоро получим эффективное новое лекарство от аносмии", - сообщает Толстенева.

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков согласен со своей коллегой, при этом подчеркивает - целевые гены могут служить для терапии и других болезней, таких как рак мочевого пузыря. Методы, предложенные для лечения потери обоняния после COVID-19 могут применяться и в других областях.

Исследование основывается на математических методах, поэтому окончательные выводы делать рано. Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков вообще считает, что аносмия может появиться из-за воспаления слизистой. Или есть другая причина: во время болезни поражаются нейроны, которые в результате отмирают.

"При COVID-19 потеря обоняния происходит из-за одновременного действия обоих причин. В зависимости от того, насколько далеко зашла инфекция, обоняние возвращается либо быстро (это значит, что течение болезни шло в легкой форме), либо происходит более длительная потеря способности слышать запахи, что связано с поражением нейронов. Они умирают, и это никакими лекарствами не вернешь", - отметил Павел Волчков.

По материалам "Известий".