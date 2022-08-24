https://news.day.az/medicine/1489413.html Диетолог назвала причины отсутствия аппетита
Диетолог назвала причины отсутствия аппетита
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала возможные причины отсутствия аппетита. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.
"Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы - гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете", - сказала она.
Диетолог добавила, что снижение аппетита может наблюдаться и при онкологических заболеваниях. По его словам, проблемы с аппетитом также могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при инфекционном заболевании.
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