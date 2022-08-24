Диетолог назвала причины отсутствия аппетита

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала возможные причины отсутствия аппетита. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы - гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете", - сказала она.

Диетолог добавила, что снижение аппетита может наблюдаться и при онкологических заболеваниях. По его словам, проблемы с аппетитом также могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при инфекционном заболевании.