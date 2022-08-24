Назван способ справиться с болью в пояснице без лекарств

Таблетка обезболивающего - не самый лучший способ избавиться от болезненных ощущений в области поясницы, рассказала порталу "Доктор Питер" врач, кандидат медицинских наук Александр Шишонин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист считает, что большая часть болей в спине возникает из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц, снять их поможет простое упражнение, делать его нужно, соблюдая правильную технику.

"Лягте на спину, поднимите одну ногу, согнутую в колене, возьмитесь рукой за стопу поднятой ноги. Пытайтесь выпрямить ногу настолько, насколько это возможно. Затем хватаемся за стопу второй рукой и подтягиваем плечо к ноге (если поднята левая нога, то и тянемся левым плечом), в таком положении остаемся 15-20 секунд, аккуратно пытаясь выпрямить ногу", - объяснил врач.

Во время выполнения упражнения важно сконцентрировать внимание на пояснице. Если боль не отпускает в течение длительного времени, то лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.