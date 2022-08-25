Стоматолог объяснила, можно ли беременным лечить зубы

Проблемы с зубами лучше решить на этапе планирования беременности, но если возникла экстренная необходимость в обращении к врачу, не стоит бояться, сообщила "Пятому каналу" врач-стоматолог Ирина Рублева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Даже во время беременности зубы можно лечить, но лучше уделить стоматологическим процедурам второй триместр. В этот период все органы и системы плода развиваются равномерно.

"В первом и третьем триместрах лучше отказаться от любых форм стоматологического вмешательства. Объясняется это тем, что в первом триместре обычно закладываются все органы и системы ребенка, а в третьем - любые раздражители в принципе нежелательны", - сообщила врач.

Стоматолог не советует терпеть зубную боль, даже экстренное вмешательство, как правило проходит успешно и не несет рисков для здоровья будущего ребенка и матери.