В России создали 3D-модель двигателя для максимально естественных движений протеза кисти

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермский Политех) создали 3D-модель линейного цилиндрического двигателя, который позволит максимально приблизить к естественным движениям имитацию сокращения мышц пальцев в протезе кисти. Изобретение не имеет аналогов в мире, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной программы "Приоритет 2030", передает Day.Az.

"Около 12% людей в мире имеют повреждения конечностей, которые осложняют социальную жизнь и профессиональную деятельность. Для решения этой проблемы используют протезы. Наиболее современные из них - бионические, они работают на электрическом приводе. Наша 3D-модель линейного электрического двигателя имитирует движение человеческих мышц в протезе, что делает его движение наиболее естественным и улучшает эффективность работы", - сказал старший преподаватель кафедры "Электротехника и электромеханика" Пермского Политеха Денис Опарин, слова которого приводятся в сообщении.

Линейный двигатель, как отмечают ученые, позволит уменьшить механическую сложность протеза. Он приводится в движение благодаря малогабаритному источнику постоянного тока, который размещен в корпусе протеза. Новый двигатель также меньше и мощнее аналогов. "Мы предложили компоновку протеза кисти и предплечья, которая позволит использовать линейные двигатели и тяги по типу сухожилий. Движение протеза станет более быстрым, естественным и энергоэффективным. Это поможет сэкономить запас "заряда" для автономной работы устройства", - добавил Опарин.

Также разработанный пермскими учеными двигатель подходит для создания модульных конструкций с быстросъемными элементами и для использования в приводах экзоскелетных систем. Разработка выполнена в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (входит в нацпроект "Наука и университеты").