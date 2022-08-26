В США разработали вакцину от вирусов гриппа из групп A и B

Американские молекулярные биологи разработали универсальную вакцину от гриппа, защищающую организм от заражения вирусами из групп A и B, и успешно проверили ее в опытах на мышах. Работа опубликована в PLoS Pathogens. О результатах в пятницу сообщила пресс-служба университета штата Джорджия (GSU), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что у него есть три разновидности: А, В и С. По этой причине специалистам бывает сложно предсказать, какой из видов сильнее всего распространится в следующем году.

Внутри каждой группы вирусы могут отличаться по своему устройству, и организму, как и производителям вакцин, приходится приспосабливаться к новым штаммам гриппа каждый год. Благодаря этим вакцинам и тому, что люди вырабатывают иммунитет к текущей "версии", в природе возник своеобразный "круговорот" штаммов гриппа, попеременно циркулирующих среди людей, птиц и животных. Это вынуждает ученых создавать новые прививки каждый год.

Ученые изучили свойства и способность вызывать имунный ответ в организме "муляжей" вируса гриппа, содержащих разные компоненты его оболочки и структурных белков. По этой причине биологи смогли разработать вакцину от гриппа, которая способна сократить издержки на производство сезонных прививок .

"Мы разработали универсальную вакцину от гриппа, которая заставляет организм выработать иммунитет к большому числу вариаций белка-нейраминидазы и к участку M2, который обладает схожей структурой у всех вариаций вируса. Прививка надежно защитила мышей от заражения разными вариациями вирусов из групп A и B", - заявил профессор GSU Кан Санму, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Опыты на мышах подтвердили, что "муляжи" вируса заставляли грызунов вырабатывать иммунитет к большому числу разновидностей гриппа. В результате их организм был защищен от атак смертельных доз различных вариаций птичьего и свиного гриппа, а также других штаммов вируса из группы B. В ближайшее время ученые планируют проверить эффективность и безопасность вакцины в опытах на более крупных животных и добровольцах.