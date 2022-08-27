Врач объяснил, чем опасна постоянная боль в шее

Боль в шее влечет за собой проблемы с позвоночником, влияет на осанку и может привести к нарушениям кровообращения мозга, сообщил изданию Lenta.ru врач-ортопед, остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский, передает Day.Az.

Боль в шее приводит к проблемам с позвоночником, чаще всего неприятные ощущения возникают после длительного нахождения в неудобной позе за компьютером или с телефоном в руках.

"Наклон головы на 30 градусов увеличивает нагрузку с пяти килограммов (средний вес головы взрослого человека) до 18! Это происходит, например, во время чтения новостей на экране телефона. Когда вы что-то очень пристально изучаете в гаджете, наклон головы достигает 60 градусов, повышая нагрузку на шею до 27 килограммов", - сообщил врач.

Напряжение в шейном отделе позвоночника сковывает движения, у человека может начаться онемение конечностей, но самая главная опасность - проблемы с кровоснабжением мозга. Из-за скованности мышц кровь движется медленно и хуже поступает в головной мозг.