Кому опасно есть много фруктов?

Фруктовые кислоты оказывают раздражающее действие на слизистую кишечника, в избыточном количестве они могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила URA.RU врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az.

Сезонные фрукты способны насытить организм необходимыми витаминами и полезными веществами, но в некоторых случаях злоупотребление ими влечет за собой неприятные последствия, особенно, если речь идет о людях, имеющих различные хронические заболевания ЖКТ.

"У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, фруктовые кислоты могут спровоцировать обострение Это могут быть кислые яблоки, сливы. Мы говорим, что пищевые волокна полезные, но, если их слишком много, это может вызвать расстройство кишечника, диарею. Это не связано с какими-то воспалительными процессами, но организм не справится с таким количеством клетчатки", - предупредила врач.

Диетолог призвала обратить внимание и на тщательное мытье фруктов перед употреблением в пищу.