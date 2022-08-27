Врач назвал признаки появления камней в почках

Камни в почках могут длительное время не заявлять о себе, чаще всего люди узнают о мочекаменной болезни во время приступа почечной колики или на УЗИ, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Боль в пояснице не только признак радикулита, неприятные ноющие ощущения могут быть вызваны скоплениями песка или камней в почках. Человек начинает чаще испытывать позывы к мочеиспусканию, которое становится болезненным.

"Мелкий, грубый песок, камушки с острыми краями больно царапают канальцы почек. Из-за этого внутри все воспаляется, появляется резь, человеку больно ходить в туалет. В моче может быть кровь. Может подниматься невысокая температура", - предупредил врач.

Специалист отметил, что боль в спине, появляющаяся после употребления рассола или пива также указывает на проблемы с почками, она может отдавать в ногу или живот. В этом случае не стоит затягивать с обращением к врачу.