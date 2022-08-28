Врач назвала плохое зрение признаком серьезных болезней

Плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета, поражения печени и других серьезных болезней, рассказала невролог Ольга Гофман. В беседе с "Лентой.ру" она назвала и другие недуги, о которых может сигнализировать состояние глаз, передает Day.Az.

Ухудшившееся зрение может быть индикатором проблем не только с глазами, но и с другими органами, отметила невролог. По ее словам, плохое зрение может служить признаком поражения печени, симптомом сосудистых патологий и сахарного диабета, при котором происходит поражение сетчатки глаз.

Некоторые люди сталкиваются еще с одной проблемой - у них расширены зрачки. Чаще всего подобное состояние сигнализирует об истощении гормональной системы, пояснила врач.

Когда в организме происходят сбои, понижается уровень антиоксидантов, необходимых для глаз, - лютеолина, астаксантина и зеаксантина. Но человек может принудительно поддерживать здоровье зрительного органа, регулярно принимая витамины А, С и Е, подвела итог невролог.