Ученые показали эффективность лечения аппендицита без операции
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Исследователи из Калифорнийского университета показали, что домашний прием антибиотиков может быть более эффективным при аппенндиците, чем хирургическое лечение. Работа опубликована в JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи изучили данные 726 человек с аппендицитом, подтвержденным методами визуализации. Половина из них получала антибиотики внутривенно в 25 различных центрах в период с 1 мая 2016 года по 28 февраля 2020 года. В течение 24 часов 46% этих пациентов были выписаны из отделения неотложной помощи, и продолжили лечение дома, уже с помощью таблеток. В течение недели после выписки амбулаторное лечение было связано с менее чем одним серьезным случаем проявления серьезного побочного эффекта на 100 пациентов.

Пациенты пропустили меньше рабочих дней по сравнению с теми, кто проходит через операцию (2,6 против 3,8) и имели сопоставимую частоту повторных посещений за медицинской помощью. Исследователи считают, что амбулаторное лечение аппендицита безопасно для большинства людей с аппендицитом и может снизить затраты на здравоохранение, а также позволяет избежать рисков, связанных с операцией.