Аллерголог назвала самую опасную для здоровья бытовую технику

Если редко мыть бытовую технику и неправильно использовать ее, то велик риск серьезно подорвать здоровье, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-аллерголог Елена Парецкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теплая вода, и отсутствие просушивания создают в посудомоечной машине отличные условия для размножения различной патогенной микрофлоры, например, плесени и грибков.

"По данным различных исследований, патогенные грибки обнаруживаются почти в 60% посудомоек. Особенно опасны плесень и грибки рода Кандида. Они могут провоцировать инфекции у людей, которые имеют сниженную резистентность организма. Плюс к этому, у людей, страдающих от аллергии на плесень, этот прибор может провоцировать приступы", - предупредила врач.

Если отказаться от уборки холодильника хранить продукты неправильно, то велик риск пищевых отравлений и более серьезных проблем со здоровьем. Холодильник может стать источником опасных бактерий, устойчивых к холоду и сохраняющихся на продуктах питания.