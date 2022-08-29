Неврологи объяснили, как состояние сердца в 30 лет влияет на возраст мозга

Ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы в возрасте 36 лет может предсказать когнитивные проблемы в старости - к такому выводу пришли неврологи из Калифорнийского университета. Работа была опубликована в журнале Lancet Healthy Longevity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей работе исследователи использовали модель машинного обучения на основе МРТ для оценки возраста мозга добровольцев 1946 года рождения, которые участвовали в исследовании Insight 46 по изучению болезни Альцгеймера. Пациенты принимали участие в исследовании на протяжении всей своей жизни, поэтому ученые смогли сравнить возраст мозга в различные периоды жизни. Всем участникам было от 69 до 72 лет, но предполагаемый возраст мозга варьировался от 46 до 93 лет.

Оказалось, что у добровольцев с худшим сердечно-сосудистым здоровьем в возрасте 36 или 69 лет здоровье мозга было хуже, как и у людей с проблемами кровоснабжения мозга. Кроме того, ученые зафиксировали атрофию клеток мозга в течение следующих двух лет после того, как были обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Несмотря на то, что все участники этого исследования были одного возраста, существовали очень большие различия в том, сколько лет компьютерная модель давала их мозгу. Мы надеемся, что однажды этот метод может стать полезным инструментом для выявления людей, подверженных риску ускоренного старения мозга, чтобы им можно было предложить ранние, целенаправленные стратегии профилактики слабоумия", - отметили ученые.

Исследование не выявило каких-либо ассоциаций между когнитивными функциями в детстве, уровнем образования или социально-экономическим статусом и преждевременным старением мозга.