Названы пять семейств вирусов, способных вызвать пандемию в будущем

Австралийские ученые назвали пять видов вирусов, представляющих наибольшую угрозу для человечества и способных вызвать новую пандемию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили во вторник в Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO), в список вошли коронавирусы, флавивирусы, тогавирусы, ортомиксовирусы и парамиксовирусы.

К семейству коронавирусов относится и SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. "Флавивирусы и тогавирусы переносятся комарами и клещами, они вызывают в том числе лихорадку денге, лихорадку чикунгунья и японский энцефалит. В семейство ортомиксовирусов входят все штаммы вируса гриппа, с которыми мы сталкиваемся ежегодно. Однако в списке есть и высоколетальные вирусы семейства парамиксовирусов, включающие вирус кори, а также вирусы Нипах и Хендра", - указали в CSIRO.

Ученые отметили, что "достижения современной науки и техники могут и должны дополнять краткосрочные стратегии борьбы с эпидемиями, такие как карантин и закрытие границ, снижая при этом их социальные и экономические последствия". "Эффективная и высокотехнологичная система здравоохранения может действовать как система раннего предупреждения, выявляя вспышки инфекционных заболеваний и позволяя быстро разрабатывать и внедрять новые методы лечения и диагностики, обеспечивать поставку вакцин", - отметили в объединении, указав, что большое значение будет иметь "работа по созданию противовирусных препаратов широкого спектра действия" и универсальных вакцин против вирусных инфекций.