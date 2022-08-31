Трихолог объяснила, как ухаживать за волосами осенью

Средства для ухода за волосами осенью должны хорошо очищать кожу головы, чтобы сохранить волосы здоровыми и блестящими, сообщила "Вечерней Москве" трихолог Юлия Нагайцева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от летнего периода, осенью мыть голову каждый день не нужно, работа потовых желез снижается. Важно включить в уход средства для очищения кожи головы.

"Это обусловлено тем, что воздух в помещениях становится сухим, что неблагоприятно влияет на состояние волос. Частота процедуры определяется индивидуально. Кому-то достаточно одного раза в неделю, кому-то требуется повторять процедуру два раза в неделю", - рассказала эксперт.

Трихолог также порекомендовала обратить внимание на то, какой головной убор человек выбрал на осень и развеяла миф о том, что шапки портят волосы. Лучше отдать предпочтение шапкам из натуральных тканей и стирать их как минимум раз в неделю.