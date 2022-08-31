В Китае разработали наноматериал для нейтрализации коронавируса

Китайские ученые разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок вируса SARS-CoV-2, включая штаммы "омикрон" и "дельта". Подробное исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology, передает Day.Az со ссылкой на издание China Daily.

Сообщается, что тестирование наноматериала показало его эффективность как обеззараживающего агента и терапевтического средства. Препарат уничтожает коронавирус с помощью макрофагов носителя, что было выявлено при его тестировании на мышах. Наноматериал представляет собой двухмерный нанолист из индия, фосфора, меди и серы.