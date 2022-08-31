Названы продукты, которые нельзя есть после 50 лет

С возрастом нужно внимательнее следить за своим питанием. Несмотря на то, что употребление свежих овощей и фруктов считается безусловно полезным, после 50 лет некоторые из них стоит исключить из рациона, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, передает Day.Az.

С возрастом у человека возрастают риски развития сахарного диабета. Поэтому не стоит злоупотреблять фруктами с высоким содержанием простых сахаров, и прежде всего - глюкозы. С осторожностью стоит употреблять яблоки и груши, персики и абрикосы.

"Яблоки богаты клетчаткой, а некоторые сорта к тому же имеют высокий уровень кислотности. Последним грешат и цитрусовые, например, грейпфруты. Переедание этих фруктов может спровоцировать обострение гастрита. Груши, в свою очередь, плохо уживаются с другими продуктами, включая мясо и молочку", - предупредил врач.

Также с осторожностью стоит есть морковь, кукурузу, свеклу и картофель. В день можно съедать не более 200 граммов свежих овощей.