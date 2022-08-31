Врач назвал новые варианты COVID-19 природной вакциной

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что новые сублинии "омикрона" BA.4 и BA.5 в большинстве случаев протекают бессимптомно, создавая тем не менее прочный иммунитет - поэтому их можно назвать "природной вакциной". Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

Жемчугов утверждает, что все идет к тому, что при заражении вариантами BA.4 и BA.5 не у 40%, а 90% заболевших COVID-19 проходит бессимптомно.

"Это фактически можно назвать природной, естественной вакцинацией новой живой вакциной, которую никто из ученых пока еще не создал, а природа взяла и создала нам на счастье. Это на самом деле так и есть", - рассказал Жемчугов.

По его словам, эти штаммы протекают достаточно легко, чем первоначальный вариант "омикрона".