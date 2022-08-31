Что повышает риск проблем с сердцем?

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что плохая физическая подготовка у людей старше 65 связана с повышенным риском развития сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта независимо от уровня холестерина, курения или других факторов риска. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Метод оценки физической функции, который использовали авторы, включает измерение скорости ходьбы, силы ног (скорость подъема со стула без помощи рук) и равновесия. Она обычно применяется для пожилых людей и отличается от стандартной оценки физической подготовки.

Данные 5560 взрослых старше 65 лет были получены во время исследования ARIC 5 (2011-2013 гг.). По баллам, набранным участниками во время оценки физической функции, их разделили на три группы: низкая функция, средняя и высокая - 13%, 30% и 57%, соответственно.

В течение 8 лет у 930 участников был диагностирован инфаркт, инсульт или середечная недостаточность. По сравнению с теми, у кого была высокая физическая функция, у пациентов с низкими показателями вероятность возникновения хотя бы одного сердечно-сосудистого заболевания была на 47 % выше, а у лиц со средними показателями - на 25 % выше.

Связь между физической функцией и выскоим риском сохранялась после учета традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: возраст, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Скрининг физической функции поможет снизить еще одну проблему: пожилые люди с низкой физической функцией подвержены более высокому риску падений и инвалидности. Падения и боязнь падения у пожилых людей связаны с высоким уровнем травматизма, высокими затратами на медицинское обслуживание и значительным снижением качества жизни.

Авторы отметили, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, высокий уровень холестерина, курение или диабет) могут предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста. Но эти факторы менее предсказуемы для пожилых людей, поэтому требуются нетрадиционные критерии специально для них.