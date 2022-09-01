Врач рассказала, для кого опасно резкое похолодание

Резкая смена тепла на холод может негативно отразиться на здоровье людей с различными хроническими заболеваниями, сообщила "Вечерней Москве" врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сильнее остальных изменения погоды чувствуют люди с болезнями опорно-двигательного аппарата, это может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Резкое похолодание увеличивает нагрузку на сосуды и опасно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

"У людей с атеросклерозом и нарушенной эластичностью стенок сосудов резкое похолодание вызывает спазм сосудов и повышение давления. Помимо субъективных жалоб, это риск сердечно-сосудистых катастроф. В частности, инфаркт и инсульт", - предупредила врач.

Излишне влажный воздух может вызвать бронхоспазм у астматиков, а для здоровых людей увеличивается риск простудных заболеваний.