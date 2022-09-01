Названы симптомы сепарационной тревоги у детей

Сепарационная тревога - это расстройство у детей, которые не привыкли оставаться без тех, к кому привязаны. Об этом "Газете.Ru" сообщила психиатр, психотерапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт, передает Day.Az.

Как объяснила специалист, при таком расстройстве у ребенка начинается стресс при расставании с близкими.

"Вне ситуации расставания ребенок навязчиво размышляет о возможной разлуке. Могут возникать функционально нарушения со стороны внутренних органов: учащение сердцебиения, увеличение артериального давления, ощущение кома в горле, боли в животе, тошнота, рвота, повышение температуры тела до субфебрильных цифр", - объяснила психиатр.

Как добавила специалист, с возрастом обычно это проходит и расставания даются легче, так как ребенок способен запомнить образ близкого человека и понимает, что если сейчас он не рядом, то обязательно появится позже. Однако симптомы сепарационного тревожного расстройства могут оставаться и во взрослом возрасте.

"Во взрослом возрасте это может грозить формированием страха покинутости, постоянного ощущения опасности, зависимости от кого-либо", - отметила психиатр.

Как добавила специалист, при таком расстройстве необходима психотерапия, при которой ребенка или взрослого учат работать с собственными эмоциями и понимать их.