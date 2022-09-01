Врач предупредила о риске смерти из-за повседневных травм

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, что повседневные травмы могут привести к летальному исходу из-за заражения столбняком. Об этом она рассказала "Известиям", передает Day.Az.

"По мере роста столбнячная палочка выделяет сильнейший токсин <...>. Сначала он атакует периферические нервные окончания, а затем и всю центральную нервную систему. Этот необратимый и смертельно опасный процесс приводит к судорогам и тяжелейшим мышечным спазмам <...>", - сказала Кашух.

Она указала, что спазмы могут привести к остановке дыхания.

Инкубационный период болезни - от трех дней до трех недель. В группе риска, по словам врача, невакцинированные дети, а также взрослые вакцинировавшиеся более 10 лет назад.

Кашух подчеркнула, что полученная травма, которая может обернуться столбняком, необязательно должна быть обширной. Это может быть маленький, но глубокий прокол или порез мягких тканей. Не стоит игнорировать и полученные на природе ожоги. После обработки раны необходимо оперативно обратиться к врачу.

"Чем быстрее пациенту будет введена противостолбнячная сыворотка, тем больше вероятность нейтрализации токсина", - добавила Кашух.