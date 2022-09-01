Врач назвала лучший перекус для школьников

В качестве перекуса во время перемен лучше отказаться от кисломолочной продукции и печенья, лучше всего положить школьнику с собой орехи, сыр или кусочки фруктов, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Собирая завтрак в школу, стоит помнить о том, что не нужно давать ребенку бутерброды с колбасой или другие скоропортящиеся продукты.

"Самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима - фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время. Можно аккуратно давать, чтобы ребенок вовремя съел, перекусы, в которых будет фрукт, а вместо орехов - кусочек сыра", - объяснила диетолог.

Стоит быть аккуратнее с углеводными перекусами, например, сладким печеньем. Привычка перекусывать продуктами с избытком сахара может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и диабету.