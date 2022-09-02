На какие смертельно опасные болезни указывает боль в спине?

Внезапное появление боли в спине - это признак тяжелой и опасной патологии, которая может привести к гибели или инвалидности, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-невролог высшей категории Евгений Мосин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению врача, опасные для жизни состояния из-за болей в спине возникают достаточно редко, но могут указывать на развитие различных онкологических заболеваний - от рака щитовидки до злокачественных новообразований в легких.

"Одни из самых сильных болей в спине возникают на фоне онкологических патологий - остеосаркомы, локализующейся в области позвонков или метастатических очагов в области позвоночника. Среди самых распространенных опухолевых процессов, при которых возникают метастазы и возникает сильная боль в спине, можно выделить рак молочной железы, поражения простаты, опухоли матки и яичников", - предупредил эксперт.

Боль в спине также может быть связана с воспалением спинного мозга, это смертельно опасное заболевание, несвоевременное лечение которого может грозить гибелью. Опоясывающая боль в области поясницы говорит о болезнях поджелудочной железы или сахарном диабете.