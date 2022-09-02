Врач рассказала, кому нельзя есть фитнес-батончики

Протеиновые энергетические и низкоуглеводные фитнес-батончики являются дополнительным источником полезных веществ, но могут быть противопоказаны при определенных хронических заболеваниях, сообщила "Вечерней Москве" врач-эндокринолог Анна Куликова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Энергетические батончики содержат большое количество углеводов, они отлично утоляют голод, когда некогда поесть, при этом продукт противопоказан для диабетиков и людей с заболеваниями почек. Но даже здоровому человеку не стоит злоупотреблять этим полезным перекусом.

"Нельзя превышать суточную норму потребления спортивных батончиков, также не следует приравнивать их к обычным кондитерским изделиям и всегда нужно внимательно изучать состав конкретного продукта", - предупредила врач.

В спортивных батончиках меньше сахара и калорий, но стоит помнить о том, что это специализированный продукт, отметила врач.