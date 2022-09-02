Развеян популярный миф о коронавирусе

Первоначальная версия специалистов о том, что коронавирусом возможно заразиться через предметы, сейчас представляется байкой. Об этом в интервью "Известиям" заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает Day.Az.

Российский генетик счел подобную трактовку популярным мифом. "Такой путь заражения коронавирусом маловероятен. Это скорее байка, чем быль", - развеял слухи специалист.

Волчков также подчеркнул, что сейчас ученые собрали много сведений о COVID-19, поэтому его уникальность выглядит надуманной. "В целом ничего интересного в нем нет, кроме нюанса с его искусственным происхождением. Подтвердить или опровергнуть сейчас мы это не можем", - указал генетик.

Специалист отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его словам, пик наступит во второй половине сентября.