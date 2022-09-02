Три неочевидных признака, что у ребенка портится зрение

Елена Полунина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук рассказала kp.ru, как узнать, что у ребенка ухудшилось зрение, передает Day.Az.

Врач объяснила, что сам ребенок может не понять и не почувствовать ухудшение зрения, поскольку оно портится постепенно.

Именно поэтому родителям важно отслеживать тревожные признаки и при первых подозрениях отвести ребенка к офтальмологу, поскольку без лечения ухудшение может прогрессировать.

Врач перечислила следующие признаки: появившаяся привычка щуриться при просмотре телевизора, крупный шрифт, который ребенок установил на телфоне, и уменьшение расстояния, с которого ребенок рассматривает вещи.

Полунина напомнила, что независимо от возраста ребенка и жалоб важно проводить регулярное офтальмологическое обследование.