Три неочевидных признака, что у ребенка портится зрение
Елена Полунина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук рассказала kp.ru, как узнать, что у ребенка ухудшилось зрение, передает Day.Az.
Врач объяснила, что сам ребенок может не понять и не почувствовать ухудшение зрения, поскольку оно портится постепенно.
Именно поэтому родителям важно отслеживать тревожные признаки и при первых подозрениях отвести ребенка к офтальмологу, поскольку без лечения ухудшение может прогрессировать.
Врач перечислила следующие признаки: появившаяся привычка щуриться при просмотре телевизора, крупный шрифт, который ребенок установил на телфоне, и уменьшение расстояния, с которого ребенок рассматривает вещи.
Полунина напомнила, что независимо от возраста ребенка и жалоб важно проводить регулярное офтальмологическое обследование.
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