Отоларинголог рассказал, кто больше подвержен заболеть COVID-19

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса "омикрон" и его сублиниями. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для людей с крепким иммунитетом текущий штамм коронавируса проблем не составит.

"А для тех людей, у которых местный иммунитет ослаблен, есть хронические лор-заболевания, то есть хронический риносинусит, тонзиллит, фарингит, ларингит. Если это в стадии обострения, то они цепанут эту историю", - добавил Зайцев.

Он отметил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.

"Те, кто хорошо летом отдохнул или на даче, или на юг съездил на море, то их местный иммунитет будет выше. А тот, кто пахал на работе и в отпуск не ходил, все время в состоянии переутомленности. Они находятся под угрозой", - добавил отоларинголог.