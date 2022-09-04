Выявлен способствующий ожирению фактор

Ученые из Базельского университета выявили фактор, способствующий развитию ожирения. Выводы работы опубликованы в научном журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что лишний вес способен спровоцировать дисбаланс в метаболизме сахара, что может привести к диабету. В новом исследовании специалисты заметили, что так же верно и обратное: нарушения в выработке инсулина увеличивают риск возникновения ожирения.

Для этого ученые изучили протеазу PC1/3, основной фермент, трансформирующий неактивные предшественники гормонов в активные составляющие. В случае нарушении функционирования фермента у человека могут возникнуть различные эндокринные заболевания.

Затем исследователи в эксперименте на мышах "выключили" PC1/3 в бета-клетках поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина. Такие животные гораздо чаще бесконтрольно ели, что впоследствии приводило к ожирению и диабету. Полученные данные свидетельствуют о том, что неправильное функционирование инсулиновых клеток может быть не только следствием, но и причиной ожирения, считают эксперты.