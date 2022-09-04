Врачи опровергли миф о побочном эффекте лекарств от холестерина

Исследователи из Оксфордского университета показали, что мышечная боль при приеме статинов в 90% случаев не является побочным эффектом лекарств. Статья опубликована в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы объединили данные 23 крупномасштабных рандомизированных исследований, в которых приняли участие более 155 тысяч человек. Они обнаружили, что на мышечную боль или слабость часто жаловались даже те, кто получал плацебо. В 19 испытаниях одинаковое количество людей сообщили о таких симптомах в группе статинов и в группе плацебо: 16 446 и 16 835 человек соответственно.

Они также обнаружили, что лечение статинами незначительно увеличивает частоту симптомов, связанных с мышцами. Среди принимавших статины 14 из 15 сообщений о боли в мышцах оказались не связаны со статинами, а у пациентов, проходивших высокоинтенсивную терапию, этот показатель составил примерно до 9 из 10. Это означает, что даже выосокинтенсивная терапия статинами не является причиной мышечной боли у 90% людей, сообщающих о симптомах.

Большинство пациентов сообщали о мышечных симптомах в первый год лечения. После первого года от начала лечения низкая или умеренная терапия статинами не вызывала увеличения частоты мышечных симптомов.

Прием статинов был связан с 11 случаями легких эпизодов мышечной боли или слабости на 1000 человек. В то же время среди 1000 человек, принимающих статины, 25-50 человек смогут избежать инфаркта. Это означает, что несколько повышенный риск мышечных симптомов значительно меньше, чем преимущества терапии статинами.