Чем опасна домашняя пыль?

В составе пыли много минеральных и органических частиц, она засоряет верхние дыхательные пути и бронхи, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-иммунолог, аллерголог Елена Парецкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пыль в помещении провоцирует насморки или конъюнктивиты, но у некоторых людей возможны и более тяжелые проблемы со здоровьем. Если в доме есть собака или кошка, то в пыли могут содержаться яйца паразитов и пылевые клещи.

"Продукты жизнедеятельности пылевых клещей состоят из гуаниновых белков. Эти белки аллергенны и могут провоцировать симптомы у предрасположенных к аллергии детей и взрослых. Среди самых серьезных можно выделить бронхиальную астму и экзему, круглогодичный ринит", - предупредила врач.

Не менее опасна и уличная пыль, она содержит канцерогенные вещества, постоянное ее вдыхание грозит высыпаниями на коже, ощущением усталости и болью в животе.