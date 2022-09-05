Названы два неожиданных признака инфаркта

Инфаркт может заявить о себе не только болью в груди, часто скрытым признаком сосудистой катастрофы являются неприятные ощущения в области живота и резкое снижение артериального давления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной принцип спасения жизни во время инфаркта - быстрое начало лечения, чем быстрее диагностирован инфаркт, тем выше шансы на то, что пациент выживет. Однако не всегда проблемы с сердцем характеризует боль в области груди. На инфаркт могут указывать два скрытых признака, первый из них легко спутать с пищевым отравлением.

"Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Поэтому есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт", - объяснила врач.

Еще один вариант сердечного приступа - появление резкой слабости, потливости и падения давления до 90/60, 80/40 и ниже. Такое состояние может длиться от пары минут до нескольких часов, часто такой вид инфаркта встречается у людей с диабетом.